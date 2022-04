Die Wocheninzidenz in Südtirol sinkt auf 656 – kein Todesfall

In den vergangenen 24 Stunden wurden in Südtirol 450 PCR-Tests untersucht und dabei 40 Neuinfektionen festgestellt. Zusätzlich gab es 515 positive Antigentests. 80 Patienten sind in den Covid-Stationen der Südtiroler Krankenhäuser untergebracht. 2 Personen sind auf den Intensivstationen. Zum fünften Mal innerhalb von 9 Tagen gibt es keinen Todesfall in Südtirol im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Die Wocheninzidenz ist auf 656 gesunken.