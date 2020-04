Die Zahl der Corona-Todesfälle in Südtirol steigt auf 215

Der Südtiroler Sanitätsbetrieb hat auch am heutigen Ostermontag (13. April 2020) Zahlen im Zusammenhang mit dem neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 in Südtirol mitgeteilt. Demnach wurden in den vergangenen 24 Stunden 911 Abstriche analysiert, 51 Ergebnisse waren positiv. Insgesamt 2145 Personen sind somit als positiv eingestuft.Die Zahl der mit Covid-19 in den Südtiroler Krankenhäusern Verstorbenen ist auf 135 gestiegen. Aus den Südtiroler Seniorenheimen werden 80 Todesfälle gemeldet. Damit liegt die Gesamtzahl der mit dem neuartigen Coronavirus in Zusammenhang stehenden Todesfälle in Südtiroler nun bei 215.Rückläufig ist die Zahl der intensivmedizinisch betreuten Patienten: Derzeit werden 30 Patientinnen und Patienten in den Intensivabteilungen der Südtiroler Krankenhäuser behandelt. Weitere acht Intensivpatientinnen und Intensivpatienten befinden sich in österreichischen und deutschen Kliniken.Die Gesamtzahl der Abstriche ist auf 24.157 angestiegen. Die Zahl der untersuchten Personen auf 12.044 Personen. Insgesamt 215 Personen werden wegen des Coronavirus in den 7 Krankenhäusern des Südtiroler Sanitätsbetriebes, in den Privatkliniken sowie in der Einrichtung in Gossensaß betreut. In den Einrichtungen des Sanitätsbetriebes werden zudem weitere betreut 65 Personen betreut, die zurzeit noch als Verdachtsfälle eingestuft sind.Zurzeit befinden sich 3125 Bürgerinnen und Bürger in amtlich verordneter Quarantäne oder Isolation, 4785 haben eine solche bereits hinter sich. Von einer amtlich angeordneten Quarantäne oder Isolation waren und sind bisher insgesamt 7910 Personen betroffen.Die Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Südtiroler Sanitätsbetriebes, die sich mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt haben, beläuft sich auf 213. Hinzu kommen elf Basisärzte sowie zwei Basiskinderärzte haben sich ebenfalls infiziert.Als geheilt gelten in Südtirol 374 Personen. Dazu kommen 163 Personen, die ein unklares/zweifelhaftes Testergebnis hatten und in der Folge zweimal negativ getestet wurden. Gesamtzahl: 537 (+48).Diesbezüglich nimmt der Sanitätsbetrieb eine Präzisierung vor: Seit dem Ostersonntag werden die „Geheilten“ in 2 Gruppen aufgeteilt: Bei der ersten handelt es sich um Personen mit 2 negativen Testergebnissen nach einem positiven Testergebnis, bei der zweiten um Personen mit zwei negativen Testergebnissen nach einem zweifelhaften/unklaren Testergebnis.Dem Gesundheitsministerium in Rom werden nunmehr nur die ersten mitgeteilt werden. Aus epidemiologischer Sicht werden auch die Personen mit zweifelhaftem/unklarem Testergebnis wie positive Fälle behandelt; sie sind nachweislich mit dem Virus in Kontakt gekommen und werden demnach in Quarantäne versetzt, teilt der Sanitätsbetrieb mit. Auch sie müssen zweimal negativ getestet werden, um als „geheilt“ zu gelten und die Quarantäne zu verlassen. Als „geheilt“ im Sinne des Gesundheitsministeriums gelten aber nur die Personen der ersten Gruppe.Untersuchte Abstriche gestern (12. April): 911Positiv getestete neue Personen: 51Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 24.157Gesamtzahl der getesteten Personen: 12.044Gesamtzahl mit neuartigem Coronavirus infizierte Personen: 2145Auf Normalstationen, in konventionierten Privatkliniken und in Gossensaß untergebrachte Covid-19-Patienten/Patientinnen/Personen: 215Covid-19 Patientinnen und Patienten in Intensivbetreuung: 30Südtiroler Covid-19 Patientinnen und Patienten in Intensivbetreuung Ausland: 8Als Verdachtsfälle Aufgenommene: 65In den Krankenhäusern des Sanitätsbetriebes Verstorbene: 135Aus den Seniorenheimen gemeldete Verstorbene: 80Gesamtzahl der Covid-19-Todesopfer: 215Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 7910Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 3125Personen, die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 4785Geheilte Personen: 374; zusätzlich 163 Personen, die ein unklares/zweifelhaftes Testergebnis hatten und in der Folge zweimal negativ getestet wurden.Geheilte Personen gesamt: 537 (+48)***Positiv getestete Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Sanitätsbetriebes: 213Positiv getestete Basis- und Kinderbasisärzte: 13

lpa