Neue Rituale für Familien? Menschen wählen statt einer kirchlichen Hochzeit immer häufiger eine freie Trauung. Ähnliches zeigt sich bei der Taufe: Immer mehr Eltern verzichten darauf und entscheiden sich für eine Willkommensfeier. „Die Sakramente stecken in der Krise. Das betrifft auch die Taufe“, bestätigt Familienseelsorger Toni Fiung. Als Gründe nennt er einen fehlenden Bezug zur Kirche oder zur Pfarrgemeinde. Der Trend spiegelt sich auch in den Zahlen wider: Während 1994 noch rund 96 Prozent aller Neugeborenen getauft wurden, waren es 2024 nur noch 81,7 Prozent (siehe Infografik). <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1376553_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Aber wie läuft eine solche Willkommensfeier überhaupt ab? Die Antwort darauf kennt die Religionslehrerin, Theologin und Ritualbegleiterin Lisa Huber. „Jede Willkommensfeier folgt ihrem eigenen Ablauf“, sagt sie. Häufig erzählen die Eltern zunächst, wie ihr Kind ins Leben gestartet ist und welche Charakterzüge bereits erkennbar sind. Dann überlegt man sich gute Wünsche für das Kind, etwas, das man ihm für sein Leben mitgeben will.<h3>\r\n„Eine eigenständige Form des Feierns“<\/h3>Dabei spielen oft auch Symbole eine Rolle. Manche Familien pflanzen einen Baum, andere arbeiten mit Blumen oder Sonnenblumenkernen als Zeichen für Wachstum. Einmal gestaltete man auch eine Erinnerungsbox und füllte sie mit Briefen, die das Kind erst zu seinem 18. Geburtstag öffnen soll. Ähnlich wie bei einer Taufe findet die meist rund halbstündige Feier im erweiterten Familienkreis statt. Danach sitzt man noch beisammen. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1376556_image" \/><\/div>\r\nDennoch sei eine Willkommensfeier nicht mit einer Taufe gleichzusetzen, sagt Huber. „Die Taufe ist ein Sakrament. Die Willkommensfeier ist eine eigenständige Form des Feierns und hat ihren eigenen Wert.“ An sie wenden sich vor allem Eltern, die sich bewusst gegen eine Taufe entscheiden, ihrem Kind aber dennoch einen feierlichen Willkommensmoment schenken möchten. Viele von ihnen fühlten sich in der Kirche nicht mehr beheimatet. Als Theologin sieht Huber in ihrer Tätigkeit keinen Widerspruch. „Es geht schließlich darum, dem Leben einen Sinn abzuringen, andere Menschen zu verstehen und spüren zu lassen, dass sie nicht allein unterwegs sind. Das verstehe ich auch als Teil meines christlichen Auftrags.“<h3>\r\nChristlicher Glaube als Teil des Alltags<\/h3>Andere Eltern entscheiden sich wiederum dafür, die Taufe aufzuschieben. Sie möchten ihrem Kind die Entscheidung selbst überlassen oder warten ab, dass es einen eigenen Zugang zum christlichen Glauben findet. „Über andere Kinder oder den Religionsunterricht kommen viele von ihnen später mit dem christlichen Glauben in Berührung und lassen sich dann taufen“, berichtet Familienseelsorger Toni Fiung. Oft spiele dabei auch der Wunsch mit, an der Erstkommunion teilnehmen zu können. Zunehmend würden Taufen auch erst im Kindergartenalter stattfinden. Manche Eltern bemerkten erst im Lauf der Zeit, wie wichtig Gemeinschaft für ihr Kind ist. Gerade Feiern wie St. Martin zeigen, wie christlicher Glaube im Alltag gelebt werden kann. <h3>\r\nTaufe nimmt Eltern in die Pflicht<\/h3>Um ein Kind taufen zu lassen, sollte zumindest ein Elternteil katholisch sein. Mit der Taufe geht auch die Verantwortung einher, das Kind im christlichen Glauben zu erziehen. „Manchmal beobachte ich, dass diese Aufgabe vor allem von den Großeltern übernommen wird. Das finde ich sehr wertvoll, weil sie oft viel Zeit mit den Kindern verbringen“, sagt Fiung. Religiöse Beziehung entsteht durch Rituale, die gepflegt werden, und durch das Gefühl, angenommen und geliebt zu werden. „Erziehung geht immer über die Liebe, und die Liebe ist auch der Kern des christlichen Glaubens. Wir erfahren sie durch Menschen, die uns nahestehen, auch durch Paten.“ <BR \/><BR \/><embed id="dtext86-76807764_quote" \/><BR \/><BR \/>Jene Eltern, die sich für eine Taufe entscheiden, erzählen Fiung oft von ihrer Dankbarkeit für die Geburt eines gesunden Kindes. Gleichzeitig würden viele an ihre Grenzen stoßen. „Sie merken, dass sie nicht alles allein schaffen können. Das wird auch zu einer spirituellen Herausforderung. Daraus wächst die Bereitschaft, sich einem liebenden Gott zu öffnen.“ Man könne ein Kind nicht allein erziehen, es brauche die Gemeinschaft, Austausch und Solidarität. Mit der Taufe wird ein Kind in die Gemeinschaft der Kirche aufgenommen. Viele Menschen hätten jedoch den Bezug zur Kirche verloren. <h3>\r\nWie die Kirche auf den Wandel reagieren könnte<\/h3>Wie kann sie darauf reagieren? Für Toni Fiung besteht die große Herausforderung darin, die Menschen dort abzuholen, wo sie stehen. Die Frage sei, ob es gelingt, sie bereits vor dem eigentlichen Sakrament zu erreichen. Eine Idee ist die Taufe in zwei Schritten. Am Anfang steht eine Willkommens-, Dankes- und Segensfeier. Anschließend werden die Eltern durch verschiedene Angebote und Begegnungsmöglichkeiten begleitet, etwa durch Elterntreffs. Erst in einem zweiten Schritt wird die eigentliche Taufe gefeiert. „Bei den Sakramenten gibt es oft nur alles oder nichts. Ich sehe aber viele Menschen, die erst an den Glauben herangeführt werden müssen und mit denen man im Gespräch bleiben sollte“, sagt Fiung.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-76807932_quote" \/><BR \/><BR \/>Möglichkeiten dafür gebe es im Laufe des gesamten Jahres. Feste wie Nikolaus, Lucia Weihnachten, Neujahr oder Fasching seien Anlässe, die man bewusst gestalten und dabei auf ihren Wert und ihren Inhalt hinweisen könne. Zudem müssten solche Angebote nicht unbedingt an einem Sonntag stattfinden. Engagierte Laien übernehmen bereits jetzt wichtige Rollen, etwa in der Taufvorbereitung. Letzten Endes, so Fiung, gehe es darum, Wege zu finden, wie man Menschen auffangen kann.<BR \/><div class="img-embed"><embed id="1376559_image" \/><\/div>\r\n