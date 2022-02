Die Zahlen sinken: Weniger als 1000 Neuinfektionen – Erneut 2 Todesfälle

In den vergangnen 24 Stunden wurden in Südtirol 839 PCR-Tests untersucht und dabei 90 Neuinfektionen festgestellt. Zusätzlich gab es 900 positive Antigentests. 2 Personen starben an den Folgen einer Corona-Erkrankung.