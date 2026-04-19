Im Jahr 2025 waren südtirolweit durchschnittlich 145 Tagesmütter für die Genossenschaft tätig. Sie betreuten rund 750 Kleinkinder im Alter von 0 bis 3 Jahren und leisteten dabei insgesamt 673.145 Betreuungsstunden. Auch die Seniorenbetreuung ist ein wichtiges Standbein: Zehn Alltagsbegleiterinnen unterstützten Senioren und Menschen mit Unterstützungsbedarf. Dieser Bereich soll in Zukunft noch weiter ausgebaut werden. Die positive Bilanz und die Sozialbilanz unterstreichen die solide Arbeit der Genossenschaft.<BR \/><BR \/>Um eine einheitliche und transparente Arbeit zu garantieren, wurde die neue Tagesmuttermappe vorgestellt. Sie dient als Leitfaden für die tägliche Arbeit und bietet klare Rahmenbedingungen für Eltern und Betreuerinnen.<h3>\r\nWechsel in der Koordination<\/h3>Ein emotionaler Höhepunkt der Versammlung war die Verabschiedung von Maria Egger. Seit der Gründung im Jahr 2006 war sie die erste Koordinatorin des Tagesmutterdienstes und hat die Genossenschaft über 19 Jahre lang mit Herzblut und Loyalität geprägt. Mit Mai 2026 übergibt sie ihre Tätigkeit an Monika Kaserer aus Schlanders. Maria Egger bleibt der Genossenschaft jedoch erhalten und bringt ihr Engagement künftig in den Dienst „Gemeinsam Alltag leben“ ein.<h3>\r\nBlick nach vorn: Ausbildung und Strategie<\/h3>Die Qualität der Dienste wird durch ständige Weiterbildung gesichert.<BR \/><BR \/>In einer Strategieklausur wurde zudem das neue Leitbild gefestigt. Unter dem Motto „Lernen, wachsen, leben“ steht das familiäre Umfeld und das Erleben der Natur im Mittelpunkt. Ein neues Projekt ist die Übernahme der Spielgruppe in Laurein durch Tagesmutter Monika Feckel – ein Modell, das die Genossenschaft weiter ausbauen möchte.<h3>\r\nPolitische Unterstützung<\/h3>Landesrätin Rosmarie Pamer sicherte in einer Videobotschaft ihre Unterstützung zu. Sie betonte wichtige Neuerungen wie höhere Stundensätze für Tagesmütter, neue Qualitätsstandards in der Kleinkindbetreuung sowie die Wiedereinführung des Berufsbilds der sozialen Hilfskraft.<BR \/><BR \/>Zahlreiche Ehrengäste lobten den Einsatz der Mitglieder. Den Abschluss bildete ein gemeinsames Abendessen, das von guter Laune und der Freude an der gemeinsamen wertvollen Aufgabe geprägt war.