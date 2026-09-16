Sesselrücken in der Kurie in Bozen, ungewöhnliche Geräusche im meist ruhig dahinarbeitenden Bischöflichen Ordinariat: Amtsleiter wechseln ihre Funktion, Referate werden gestrichen, diözesane Kommissionen stehen auf dem Prüfstand. Nach einer einjährigen Testphase, in der noch alles „beim Alten“ bleibt, baut die Diözese 2027 ihre über mehr als 60 Jahre konstruierte Zentrale völlig um.<BR \/><BR \/>Lesen Sie mehr dazu in der <a href="https:\/\/abo.athesiamedien.com\/epaper\/product_groups\/KD-OHNEPRINT" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">aktuellen <\/a>Ausgabe des „Katholischen Sonntagsblattes“. Dort werden die Neuerungen auch in einer Infografik dargestellt.