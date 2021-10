Dieb stiehlt Laptop, stellt sich schlafend und rastet aus – Angezeigt

Der Vorfall ereignete sich am gestrigen Dienstag gegen 16 Uhr: Ein 30-jähriger Mann aus Marokko mit Wohnsitz in Bozen hatte im Elektronikgeschäft Trony in der Reschenstraße einen Laptop gestohlen, indem er die Antidiebstahlsicherung entfernte und sich davon machte.Da einer der Mitarbeiter den Diebstahl jedoch bemerkt hatte, warf der Dieb den Laptop noch auf den Treppen vor dem Geschäft zu Boden und verschwand. Der 900 Euro teure Laptop wurde dabei irreparabel zerstört.Die über die Einheitliche Notrufnummer 112 gerufenen Carabinieri nahmen umgehend die Verfolung auf und konnten den Dieb am Montessori-Platz nahe der Pfarrei Mutter Teresa von Kalkutta ausfindig machen.Beim Eintreffen der Carabinieri schien der Mann kurioserweise am Boden zu schlafen. Wahrscheinlicher ist, dass er sich schlafend stellte - jedenfalls mussten die Ordnungshüter ihn „wecken“. Sofort griff er die 2 Beamten verbal an und erklärte, er wolle nichts mit den Carabinieri zu tun haben und sie sollten ihn in Ruhe lassen.Wie die Carabinieri in einer Aussendung beschreiben, schien es, als stünde er unter Einfluss chemischer Substanzen. Schließlich griff der Dieb nach einer Glasflasche, zerbarst diese und drohte den Carabinieri, sich selbst zu verletzen.Daraufhin baten die Beamten um Verstärkung und mit gemeinsamen Kräften konnte er festgesetzt und in Handschellen gelegt werden. Ebenfalls dazu gerufene Sanitäter sedierten den aufgebrachten Mann und brachten ihn ins Krankenhaus.Er muss sich nun wegen schwerem Diebstahl, Widerstand gegen Amtspersonen sowie dem Tragen von Waffen verantworten und wurde auf freiem Fuß angezeigt.Ebenfalls am Dienstag wurden 2 Jugendliche wegen schwerem Diebstahl angezeigt, nachdem sie mehrere Kleidungsstücke aus einem Geschäft in Bozen gestohlen hatten.

liz