Dieb versucht über Dach zu fliehen - erwischt

Der Mann aus Georgien wurde von der Polizei auf frischer Tat ertappt, als er versuchte in die Weinhandlung „B&B Weingut Schmid Oberrautner“ einzubrechen.Der Mann wollte über das Dach fliehen, wurde aber von der Polizei erwischt. Eine zweite Person konnte hingegen entkommen.Ein Polizist wurde bei dem Einsatz leicht verletzt.Bereits seit einiger Zeit sind in Bozen sogenannte Fassadenkletterer am Werk , die immer wieder in Wohnungen einbrechen. Dieser versuchte Einbruch in der Fagenstraße könnte damit in Zusammenhang stehen.

