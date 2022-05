Diebe brechen in Kindergarten St. Pauls ein

Es ist am Wochenende passiert. Über den Waschraum sind Diebe in den Kindergarten von St. Pauls eingestiegen und haben mehrere Gegenstände und auch Lebensmittel entwendet. Entdeckt hat den Diebstahl die Kindergarten-Köchin am Montagmorgen.„Sie ist wie immer um 7 Uhr zur Arbeit gegangen und hat im Kindergarten eine riesen Unordnung vorgefunden“, sagt die zuständige Gemeindereferentin Monika Hofer Larcher zu STOL.Sie habe dann auf das pädagogische Personal gewartet und dann habe man die Carabinieri verständigt.Gestohlen wurden 2 Laptops, Küchengeräte und Lebensmittel: „Die gesamten Vorräte von Olivenöl, Samenöl und Thunfischsaucen wurden entwendet“, wundert sich Larcher.Was die Daten auf den Laptops anbelangt, so kann die Gemeindereferentin beruhigen: „Die Geräte sind natürlich verschlüsselt.“ Nichtsdestotrotz sei es schade, da auf den Laptops die gesamte Dokumentation eines Kindergartenjahres abgespeichert sei.Die Kinder selbst haben vom Einbruch wenig mitbekommen: „Der Kindergarten hat am Montag ganz normal stattgefunden, wenn auch im Freien“, sagt Larcher. Aber dies sei an so einem sonnigen Tag ohnehin vorgesehen gewesen.