Diebe im Outlet Center Brenner geschnappt

Ein Mann und seine Frau waren mit einem Kind auf Einkaufsbummel im Einkaufszentrum am Brenner, als sie Kleidungsstücke im Kinderwagen verschwinden ließen, ohne an der Kasse dafür bezahlt zu haben.Sie rechneten aber nicht mit einem Mitarbeiter, der sie dabei beobachtete und sofort die Ordnungshüter holte.Das Paar konnte von der Polizei noch rechtzeitig am Parkplatz abgefangen werden, bevor sie flüchteten.Im Kofferraum des Autos wurde gestohlene Kleidung im Wert von 1000 Euro gefunden. Auch fanden die Ordnungshüter ein Gerät, mit dem die Diebstahlsicherung an den Kleidungsstücken entfernt wurde.Das Paar wurde wegen erschwerten Diebstahls angezeigt.