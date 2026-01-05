Die Staatspolizei konnte bei einem Einsatz umfangreiches Diebesgut wieder an die rechtmäßigen Eigentümer zurückgeben. Unter den sichergestellten Gegenständen befand sich auch ein Rollator, der einer Frau entwendet worden war, die sich derzeit im Krankenhaus befindet.<BR \/><BR \/>Wie der Quästor Bozen berichtet, stießen die Beamten bei gezielten Kontrollen in einer Garage im Neubruchweg in Bozen auf eine große Menge an gestohlenen Gegenständen. Dabei handelte es sich vor allem um Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Alltagsgegenstände, die zuvor aus Wohnhäusern und von Baustellen im Stadtgebiet entwendet worden waren.<BR \/><BR \/>Zwei ausländische Staatsangehörige im Alter von 45 und 47 Jahren wurden im Zusammenhang mit der Hehlerei angezeigt. Durch eine sorgfältige Erfassung der sichergestellten Gegenstände und den Abgleich mit bereits vorliegenden Diebstahlsanzeigen gelang es den Polizisten rasch, die jeweiligen Eigentümer ausfindig zu machen und ihnen ihr Eigentum zurückzugeben.<BR \/><BR \/>Besonders bewegend war die Rückgabe des Rollators an eine pflegebedürftige Frau, die aufgrund des Diebstahls mehrere Tage lang stark in ihrer Mobilität eingeschränkt war. Am vergangenen Samstag brachten die Beamten den Rollator persönlich ins Krankenhaus zurück.