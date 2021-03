Diebe stehlen „Hochprozentiges“ aus geschlossenem Hotel in Nordtirol

Wie die Polizei berichtete, dürften die Unbekannten am Samstag und am Sonntag jeweils um die Mittagszeit in ein derzeit geschlossenes Hotel eingedrungen sein. Sie trieben sich im ganzen Hotel herum und öffneten sämtliche Kästen und Vitrinen. Außerdem stahlen sie mehrere hochprozentige Getränke.Die Täter dürften sich vermutlich durch das Aufdrücken einer Schiebetür Zugang zu dem Hotel verschafft haben. Sie durchsuchten nicht nur das gesamte Hotel, sondern beschädigten auch noch eine Videoüberwachungskamera. Die Höhe des entstandenen Schadens war vorerst noch nicht bekannt.

apa