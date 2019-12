Schuhe, Markenklamotten und Co: Notorischer Ladendieb ausgeforscht

Am gestrigen Donnerstagnachmittag wurden die Carabinieri in die Bozner Lauben gerufen, wo aus einem Geschäft ein 200 Euro teures Paar Schuhe gestohlen worden war. Nur wenig später konnten die Beamten einen Mann ausforschen, der auf die von den Mitarbeitern des Geschäftes abgegebene Personenbeschreibung passte. Der 21-jährige mutmaßliche Täter hatte die gestohlenen Schuhe unter der Jacke versteckt.





Bei der anschließend erfolgten Hausdurchsuchung fand man bei dem Mann aus Algerien, der sich illegal auf italienischem Boden aufhält, noch mehr Diebesgut, das in den vergangenen Wochen in Bozner Geschäften entwendet worden war: Elektrische Geräte im Wert von etwa 250 Euro und Markenbekleidung im Wert von 600 Euro.Der junge Mann wurde wegen erschwerten Diebstahls, Hehlerei und illegalen Aufenthalts in Italien angezeigt. Die gestohlene Ware konnte den rechtmäßigen Besitzern zurückgegeben werden.

vs