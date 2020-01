Diebesgut wartet auf rechtmäßige Besitzer

Die Ermittlungen, die nach der Festnahme der beiden 2 Albaner (26 und 27 Jahre alt intensiv fortgesetzt worden waren, ergaben, dass diese seit Jänner 2019 für mindestens 57 Einbrüche verantwortlich waren.





Das beschlagnahmte Diebesgut , darunter Schmuck, Uhren, Kleidung, Tablets und auch mehrere Tausend Euro in bar, konnte teilweise den rechtmäßigen Besitzern zurückgegeben werden, zahlreiche Objekte warten noch auf ihre Besitzer.Aus diesem Grund haben die Carabinieri von Bozen Fotos der einzelnen Gegenstände an die verschiedenen Stationen geschickt, um diesen Prozess zu beschleunigen.Wenn auch Ihnen etwas gestohlen wurde, können Sie sich an die Carabinieristation Ihres Wohnortes wenden.

