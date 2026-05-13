Im Rahmen einer routinemäßigen Sicherheitskontrolle im Meraner Bahnhofspark entdeckten Beamte der Stadtpolizei mehrere hinter einem Busch versteckte Säcke. Darin befanden sich rund hundert Produkte, die sich nach den anschließenden Ermittlungen als Diebesgut herausstellten.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1312371_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Entwendet worden waren Kleidung, Lebensmittel, Kosmetika und Haushaltswaren im Gesamtwert von fast 1000 Euro. Zudem wurde ein schwarzes Damen-E-Bike sichergestellt, bei dem ebenfalls der Verdacht besteht, dass es gestohlen wurde.<BR \/><BR \/>Der Täter konnte nach sorgfältigen Ermittlungen identifiziert und angezeigt werden.