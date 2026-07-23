Der Verhaftung des 29-jährigen Mannes aus dem Unterland gingen umfangreiche Ermittlungen der Carabinieri von Neumarkt voraus. Ihm werden mehrere schwere Diebstähle vorgeworfen, die sich vor allem in den Gemeinden Leifers, Auer, Tramin und Kaltern ereignet haben sollen.<BR \/><BR \/>Die Taten sollen sich im Zeitraum zwischen 2025 und 2026 abgespielt haben. Besonders im Fokus stehen dabei Diebstähle an geparkten Fahrzeugen. Die Carabinieri gehen davon aus, dass der 29-Jährige dabei wiederholt nach einer ähnlichen Vorgehensweise vorgegangen sein soll. Darauf deuten auch die Ermittlungen hin. Diese ergaben nämlich, dass der Mann unerlaubtes Einbruchswerkzeug bei sich hatte.<BR \/><BR \/> Zusätzlich wird ihm vorgeworfen, mehrfach gegen ein Aufenthaltsverbot in den besagten Gemeinden verstoßen zu haben. Nach Abschluss der Ermittlungen beantragte die Staatsanwaltschaft Bozen die Untersuchungshaft. Der Ermittlungsrichter gab dem Antrag statt und ordnete die Verhaftung des 29-Jährigen an.