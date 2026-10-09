Eine Streife der Polizei wurde am gestrigen Donnerstagabend wegen eines Diebstahls zum Einkaufszentrum WaltherPark in Bozen gerufen. Vor Ort identifizierten die Polizisten einen jungen Mann, der von den Sicherheitsmitarbeitern als mutmaßlicher Täter mehrerer Diebstähle in den Geschäften des Einkaufszentrums bezeichnet wurde.<BR \/><BR \/>Als die Beamten den Mann aufforderten, seine Personalien anzugeben, ergriff dieser die Flucht. Nach einer körperlichen Auseinandersetzung gelang es den Polizisten, ihn endgültig anzuhalten und unter Kontrolle zu bringen. Bei der Auseinandersetzung wurde einer der Polizisten verletzt.<BR \/><BR \/>Nach den bisherigen Ermittlungen soll der Mann kurz zuvor Sportartikel gestohlen haben. Diese konnten von den Sicherheitsmitarbeitern des betroffenen Geschäfts wieder sichergestellt werden. Darüber hinaus soll er versucht haben, ein elektronisches Gerät zu stehlen und einen der Verkäufer angegriffen haben.<BR \/><BR \/>Der 26-Jährige wurde anschließend in die Quästur gebracht. Laut Staatspolizei handelt es sich um einen marokkanischen Staatsbürger, der bereits polizeilich in Erscheinung getreten ist und einen Asylantrag gestellt hat. Er wurde wegen des Widerstands und der Körperverletzung an einem Amtsträger verhaftet.<h3>\r\nAusweisung nach Einbruch in der Museumstraße<\/h3>Darüber hinaus ordnete Quästor Giuseppe Ferrari am gestrigen Tag die Ausweisung eines 33-jährigen marokkanischen Staatsbürgers an. Der Mann hält sich laut Polizei unrechtmäßig in Italien auf und war zwei Tage zuvor von der Staatspolizei verhaftet worden, nachdem er in einem Geschäft in der Museumstraße durch das Einschlagen einer Schaufensterscheibe eingebrochen sein soll.<BR \/><BR \/>Der 33-Jährige soll nun in das Abschiebezentrum von Brindisi gebracht werden. In den kommenden Tagen ist seine Rückführung in sein Herkunftsland vorgesehen.