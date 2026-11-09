Die Kontrollen wurden am Wochenende auf Anordnung von Quästor Giuseppe Ferrari gemeinsam mit Carabinieri, Finanzpolizei und Stadtpolizei durchgeführt.<BR \/><BR \/>Am Samstagvormittag wurden Beamte zu einer Sportanlage in der Pfarrhofstraße gerufen. In der Umkleidekabine des Schwimmbads waren aus mehrere Taschen Gegenstände entwendet worden. Mithilfe der Überwachungskameras konnten die Polizisten einen 23-jährigen Italiener identifizieren. Er wurde wenige Stunden später mit einem Teil der Beute – darunter Handys und Dokumente – angetroffen und wegen erschwerten Diebstahls angezeigt. Die Gegenstände wurden den Besitzern zurückgegeben.<BR \/><BR \/>Bei weiteren Kontrollen wurden unter anderem ein 33-jähriger Italiener angezeigt, der einen Bolzenschneider bei sich hatte, sowie ein 54-jähriger Rumäne, der in einem Supermarkt randaliert und Regale beschädigt hatte.<BR \/><BR \/>Zwei Männer aus Nordmazedonien im Alter von 34 und 40 Jahren wurden vor einer Diskothek angezeigt, nachdem sie sich bei einer Polizeikontrolle gewehrt hatten. Weitere Anzeigen betrafen einen 51-jährigen Marokkaner wegen eines Fehlalarms, einen 20-jährigen Tunesier wegen des Diebstahls eines teuren Fahrrads sowie einen 33-jährigen Pakistaner wegen eines versuchten Diebstahls in einem Supermarkt. Außerdem wurden vier weitere Personen angezeigt, weil sie trotz eines bestehenden Aufenthaltsverbots in Bozen geblieben waren.<BR \/><BR \/>Insgesamt kontrollierten die Einsatzkräfte innerhalb von zwei Tagen 213 Personen und 19 Fahrzeuge.