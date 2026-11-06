Laut Angaben des Firmenbesitzers hatte sich der Vorfall am vergangenen Montag ereignet. Dieser war von mehreren Mitarbeiterinnen darauf aufmerksam gemacht worden, dass in den Umkleiden immer wieder Bargeld verschwinden würde.<BR \/><BR \/>Um dem Dieb auf die Schliche zu kommen, wurde in Abspracheeine versteckte Mini-Kamera installiert und eine mit einer Seriennummer versehene 50-Euro-Banknote präpariert. Das System schlug an und führte direkt zu einer Mitarbeiterin aus Kurtatsch. Bei einer von den Carabinieri durchgeführten Personenkontrolle wurde genau jene markierte Banknote bei der Frau gefunden. Sie wurde daraufhin wegen Diebstahls angezeigt, das Geld wurde sichergestellt.<h3>\r\nWeitere Anzeigen eingegangen<\/h3>Die Ermittlungen der Ordnungshüter waren damit jedoch noch nicht abgeschlossen. Am Dienstagmorgen meldeten sich zwei weitere Kolleginnen bei den Carabinieri in Branzoll, um ähnliche Vorfälle im selben Umkleideraum anzuzeigen.<BR \/><BR \/>Eine Angestellte gab an, insgesamt 220 Euro aus ihrem unverschlossenen Spind vermisst zu haben; die zweite berichtete von rund 200 Euro, die aus einem Schrank mit Zahlenschloss verschwunden waren. Letzterer wies keine Aufbruchspuren auf.<BR \/><BR \/>Insgesamt belaufen sich die bisher gemeldeten Beträge auf 470 Euro. Die Ermittler prüfen nun, ob die Beschuldigte auch für diese Taten verantwortlich ist. Die Justizbehörde wurde über den Fall informiert.