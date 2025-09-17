<BR \/>Bereits am Vormittag musste der Verkäufer eines Geschäfts in einem Bozner Einkaufszentrum die Polizei alarmieren, nachdem er einen Diebstahl beobachtet haben soll. <BR \/><BR \/>Die sofort angerückten Ordnungshüter konnten einen 33-jährigen Marokkaner als Tatverdächtigen identifizieren: Er soll das Diebesgut bei sich getragen haben. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt. <h3>\r\nAlgerier (30) mit drei Gramm Haschisch erwischt <\/h3>Ebenfalls bei der Staatsanwaltschaft angezeigt wurde ein 30-Jähriger aus Algerien, und zwar wegen Drogenhandel. Bei Kontrollen entlang des Eisackufers in Bozen wurden die Polizisten auf den Algerier aufmerksam und sollen ihn dabei beobachtet haben, wie er einem später als 33-jährigen Gambier identifizierten Mann eine kleine Verpackung überreichte. <BR \/><BR \/>Die Ordnungshüter unterzogen den Algerier einer Kontrolle und fanden insgesamt drei Gramm Haschisch und 135 Euro Bargeld, laut Quästur vermutlich der Ertrag aus dem Verkauf des Rauschgifts. Die Beamten beschlagnahmten die Drogen und das Geld und zeigten den Mann an. <h3>\r\nNach Ausbruch aus Hausarrest in Polizeikontrolle geraten <\/h3>Schließlich stieß eine Streife der Quästur wenig später auf einen 26-jährigen Italiener, der eigentlich im Hausarrest hätte sitzen müssen. Stattdessen soll er sich in einem öffentlichen Lokal der Landeshauptstadt aufgehalten haben – wo er in eine Kontrolle der Exekutive geriet. <BR \/><BR \/>Er wurde wegen Entweichung aus dem Hausarrest angezeigt und in seine Wohnung zurückbegleitet.<BR \/><BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler gefunden? Geben Sie uns bitte Bescheid. <\/a>