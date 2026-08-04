Der 43-Jährige aus Marokko soll laut Aussendung der Quästur einen Diebstahl in einem Einkaufszentrum verübt und anschließend das Sicherheitspersonal dort attackiert haben. Anhand eines Fotos leitete die Staatspolizei die Suche nach dem Mann ein. Kurz darauf ging bei der Polizei eine weitere Meldung über einen aufgebrachten Mann ein, der offenbar Sanitätspersonal attackiert hatte. Wie sich herausstellen sollte, handelte es sich um denselben Mann. Bei einer Kontrolle des Mannes stellten die Beamten insgesamt gut 35 Gramm Haschisch sicher. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1343520_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Da der 43-Jährige während der Kontrolle auch die Beamten angriff, klickten für ihn schließlich die Handschellen. <BR \/><BR \/>Darüber hinaus erwischten die Beamten der Staatspolizei am gestrigen Montag auch in der Trientstraße einen Mann mit Drogen – rund 35 Gramm Haschisch und 250 Euro mutmaßliches Drogengeld stellten sie in seiner Tasche sicher. Der 33-jährige Asylbewerber wurde angezeigt. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1343523_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Schließlich wurden sieben weitere Personen angezeigt: Drei wegen der Missachtung eines Aufenthaltsverbots, zwei wegen Ladendiebstahl und ein Mann, der ohne Grund einen Schraubenzieher mit sich führte.