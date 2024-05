Diebstahl im Aldi kommt ihn teuer zu stehen

Festgenommen – Ausweisungsbefehl erlassen

Am Mittwochmorgen ging bei der Polizeidirektion über die Notrufnummer 112 der Alarm ein: Ein Dieb sei auf der Flucht, nachdem er Waren aus dem Aldi-Supermarkt in der Giulini-Straße in Bozen gestohlen habe.Das Sicherheitspersonal konnte den Täter genau beschreiben. Die Polizisten, die kurze Zeit später am Ort des Geschehens waren, sahen den Mann in Richtung Europapark flüchten.Die Polizeibeamten holten ihn bald ein, und als sie versuchten, ihn aufzuhalten, habe der Mann gewalttätig reagier, indem er trat und schubste und einen der Beamten schlug.Der Mann, der später als C.M. identifiziert wurde, ein 25-jähriger tunesischer Staatsangehöriger mit verschiedenen Vorstrafen, der sich illegal im Staatsgebiet aufhält, wurde zum Polizeipräsidium gebracht.Hier konnten die Beamten rekonstruieren, was sich kurz zuvor im Supermarkt ereignet hatte.Einer der Sicherheitsbeamten hatte offenbar gesehen, wie der 25-Jährige sich vorsichtig zwischen den Regalen bewegte, um dann kurz darauf, in der Absicht, nicht gesehen zu werden, ein Paar Schuhe und einige Packungen Bier an sich zu nehmen und alles in seiner Jacke zu verstecken.Als er bemerkte, dass er entdeckt war, habe der junge Mann zunächst das Diebesgut zu Boden fallen lassen. Dann habe er ein Fahrrad nach dem Wachmann geworfen, um zu entkommen. Das Sicherheitspersonal rief die Polizei , der Rest ist bekannt.Wegen versuchten Raubes, Gewaltanwendung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte wurde C.M. festgenommen.„In Anbetracht der Schwere seines Verhaltens, seiner Vorstrafen und seines irregulären Aufenthalts in Italien“ hat Quästor Bozen Paolo Sartori parallel zum Gerichtsverfahren einen Ausweisungsbescheid gegen den Mann erlassen, der mit seiner Entlassung aus dem Gefängnis in Kraft treten wird. „Es kann nicht hingenommen werden, dass diejenigen, die den Staat bei der Durchsetzung des Gesetzes vertreten, systematisch Beleidigungen und Gewalt ausgesetzt werden. Deshalb wurde beschlossen, diejenigen festzunehmen und aus unserem Land zu entfernen, die wiederholt, auch gewaltsam, gezeigt haben, dass sie unsere Gesetze und Institutionen nicht respektieren.“