Die Maßnahme richtete sich gegen drei in Leifers wohnhafte Jugendliche der Jahrgänge 2003, 2003 und 2007. Bei der Wohnungsdurchsuchung konnten die Beamten entgegen erster Vermutungen keine Waffen sicherstellen, dafür jedoch gestohlene Kleidungsstücke im Wert von rund 1.000 Euro. Die Ermittlungen ergaben, dass die Gegenstände aus einem Diebstahl stammen, der am 28. Februar 2026 in Bozen aus einem Fahrzeug verübt wurde.<BR \/><BR \/>Die Carabinieri konnten die sichergestellten Gegenstände schnell dem bekannten Diebstahl zuordnen und dem rechtmäßigen Besitzer zurückgeben. Die drei Jugendlichen wurden daraufhin auf freiem Fuß angezeigt. Die Ermittlungen dauern an.