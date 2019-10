Diebstahl und versuchter Raubüberfall: 30-Jähriger verhaftet

Die Ermittlungen der Carabinieri begannen bereits im Mai dieses Jahres, als es zu einer Serie von Diebstählen in Geschäften der Bozner Altstadt als auch im Einkaufscenter Twenty gekommen war.





Gestohlen wurden hauptsächlich Parfüm, Schuhe und Brillen. Und was auffiel: Es war immer derselbe Mann, der im Nachhinein von den Geschäftsinhabern oder Angestellten als der Dieb erkannt wurde.Die Vorfälle passierten immer wieder, das letzte Mal vor einigen Tagen. Der Wert der gestohlenen Ware belief sich auf insgesamt etwa 2000 Euro.Die Ermittlungen der Carabinieri ergaben schließlich auch, dass der Mann in den vergangenen 5 Monaten wohl auch für mehrere Fahrraddiebstähle im Zentrum von Bozen und zudem für einen versuchten Raubüberfall auf eine ausländische Frau in Bozner Boden Ende Septemberverantwortlich ist.Aufgrund der eindeutigen Indizien für die Schuld des bereits polizeibekannten Mannes wurde der Mann verhaftet und ins Bozner Gefängnis gebracht.

