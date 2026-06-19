<BR \/>Am Vormittag vollstreckte die Streifenabteilung der Polizeidirektion Bozen einen Untersuchungshaftbefehl gegen einen 20-Jährigen, der wegen Vermögens- und Personendelikten gesucht wurde. Die Anordnung war vom Ermittlungsrichter des Landesgerichts Bozen erlassen worden. Grundlage für die Maßnahme waren Ermittlungen der Polizei, die nach Angaben der Polizei zahlreiche Beweise gesammelt hatte. Diese ermöglichten es der Staatsanwaltschaft, beim zuständigen Richter die Anordnung der Untersuchungshaft zu beantragen.<BR \/><BR \/>Dem Verhafteten werden mehrere Straftaten zur Last gelegt. So soll er am 7. September 2025 bei einem Einbruch in das Restaurant „Zur Kaiserkron“ den Kassenbestand gestohlen und dabei Schäden an Türen und Fenstern des Lokals verursacht haben. Am 9. November 2025 soll er ein hochwertiges Mountainbike verhehlt haben. Wenige Wochen später, am 27. November, soll er gemeinsam mit einem Landsmann einen räuberischen Diebstahl im Supermarkt „Dpiù“ begangen haben. Am 29. Dezember 2025 wird ihm ein weiterer Einbruch zur Last gelegt: In der Bar „Temple Bar“ soll er mehr als 1.000 Euro aus der Kasse entwendet und dabei Schäden an den Geschäftseinrichtungen verursacht haben.<h3>\r\nSoll mehrere Diebstähle begangen haben<\/h3>Auch im Jahr 2026 soll der Mann weitere Delikte begangen haben. Am 5. Januar soll er zusammen mit einem Landsmann persönliche Gegenstände eines Mitarbeiters des Lokals „Spizzico“ gestohlen haben. Am 29. Januar wird ihm der Diebstahl verschiedener Lebensmittel aus der Bar der Tankstelle „Eni“ vorgeworfen. Zudem soll er am 17. März ein hochwertiges E-Bike von erheblichem Wert verhehlt haben.<BR \/><BR \/>Ebenfalls am gestrigen Donnerstagvormittag wurden Beamte der Streifenabteilung in die Nähe des WaltherPark gerufen. Dort war gemeldet worden, dass eine Person versuche, mit einem Stein das Schloss eines Fahrrads aufzubrechen. Die Polizisten trafen laut Mitteilung auf den beschriebenen Mann, der das Schloss bereits aufgebrochen hatte und sich mit dem Fahrrad entfernte. Bei dem Rad handelte es sich um ein E-Mountainbike im Wert von rund 5.000 Euro.<BR \/><BR \/>Nach einer kurzen Verfolgung wurde der junge Mann in der Nähe der Bozner Loretobrücke angehalten und zur Quästur gebracht. Bei ihm handelt es sich laut Polizei um einen 20-jährigen tunesischen Staatsbürger, Asylbewerber und bereits polizeibekannten Mann. Er wurde verhaftet und ins Bozner Gefängnis eingeliefert.<BR \/><BR \/>Das gestohlene Fahrrad wurde seinem Eigentümer zurückgegeben.