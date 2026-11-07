<b>Von Micaela Taroni<\/b><BR \/><BR \/>Ein Hund, der an einer Kreuzung stehen bleibt, eine Treppe erkennt, Hindernissen ausweicht und seinen Menschen sicher durch den Straßenverkehr führt – für blinde und stark sehbehinderte Menschen kann ein Blindenführhund den Alltag grundlegend verändern. Er öffnet neue Wege zu Selbstständigkeit und Bewegungsfreiheit.<BR \/><BR \/>Wie viel Arbeit hinter dieser besonderen Partnerschaft steckt, zeigt das Blindenführhund-Ausbildungszentrum in Limbiate (Provinz Monza und Brianza, Lombardei). Der „Servizio Cani Guida dei Lions“ wurde 1959 mit Unterstützung des Lions Clubs Milano Host gegründet, heute wird das Zentrum von der „Fondazione del Servizio Cani Guida dei Lions Italy – ETS“ betrieben. <BR \/><BR \/>Nach Angaben des Zentrums wurden bereits mehr als 2.300 Blindenführhunde kostenlos an Menschen in ganz Italien vermittelt. Aktuell stehen mehr als 130 blinde oder sehbehinderte Menschen auf der Warteliste. Im Durchschnitt werden jährlich etwa 40 Hunde übergeben.<h3>\r\nEin Jahr Familie, sechs Monate Ausbildung<\/h3>Der Weg zum Blindenführhund beginnt lange vor dem ersten Training auf der Straße. Bereits bei der Auswahl der Elterntiere spielen genetische Voraussetzungen, Gesundheit und körperliche Eignung eine wichtige Rolle. Die Welpen wachsen zunächst im Zentrum auf. <BR \/><BR \/>Anschließend beginnt eine entscheidende Phase: Sie werden an freiwillige Familien übergeben, die sogenannten Puppy Walker. Etwa ein Jahr lang lernen die jungen Hunde dort das Leben im Haushalt, den Umgang mit Menschen und die Geräusche und Abläufe des Alltags. Busse, Straßenverkehr, Menschenmengen und ungewohnte Situationen sollen für sie möglichst selbstverständlich werden.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1382088_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Familien leisten damit einen wichtigen Beitrag zu einer anspruchsvollen Aufgabe. Sie geben dem Welpen Geborgenheit, wissen aber von Anfang an, dass sie ihn nach dieser Zeit wieder ins Ausbildungszentrum zurückbringen müssen. Dort beginnt das eigentliche Spezialtraining, das durchschnittlich sechs Monate dauert. Aus dem verspielten Familienhund soll ein verlässlicher Begleiter werden, der auch in schwierigen Situationen konzentriert bleibt.<BR \/><BR \/>„Wir erhalten Anfragen aus ganz Italien, doch um einen Blindenhund zu erhalten, bedarf es Zeit. Ein Blindenhund ist keine Maschine, sein Training ist anspruchsvoll und benötigt bis zu zwei Jahre“, erklärt Paolo Babich, Direktor des Zentrums.<BR \/><BR \/>Vor allem Labradore kommen für diese Aufgabe infrage, aber auch Golden Retriever werden eingesetzt. Entscheidend ist nicht allein die Rasse, sondern das Wesen des einzelnen Tieres. Es muss ruhig, belastbar und lernbereit sein, darf sich von ungewohnten Geräuschen nicht leicht aus der Fassung bringen lassen und muss gleichzeitig selbstständig handeln können.<BR \/><BR \/>„Bei der Ausbildung unserer Hunde setzen wir niemals Zwangsmethoden ein, sondern ausschließlich positive Verstärkung – etwa mit Leckerlis oder Streicheleinheiten“, erklärt Babich. Die Hunde lernen, Hindernisse zu umgehen, geeignete Wege zu finden, an Straßenübergängen anzuhalten und sich in komplexen Umgebungen zurechtzufinden. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1382091_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Auch die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel gehört zum Training. Nicht jede Situation lässt sich dabei nach einem starren Schema lösen: Ein Führhund muss die Umgebung aufmerksam wahrnehmen und seinem Menschen helfen, sicher ans Ziel zu gelangen.<BR \/><BR \/>Die Hunde müssen insgesamt 20 Lernziele erreichen. „Das ist eine hohe Zahl. Ein Blindenführhund muss sich in den unterschiedlichsten Situationen sicher bewegen können: Er soll beispielsweise Rolltreppen bewältigen sowie blinde Menschen in U-Bahnen und Flugzeuge führen können. In der letzten Ausbildungsphase lernen die Tiere, sich in einer anspruchsvollen Großstadt wie Mailand zurechtzufinden“, erzählt Babich. <BR \/><BR \/>Rund 45 Prozent der Hunde schaffen die anspruchsvolle Ausbildung zum Blindenführhund nicht. Tiere, die den hohen Anforderungen nicht gerecht werden, können gegebenenfalls einem Trainingszentrum der Polizei anvertraut oder als Familienhunde vermittelt werden. „Wir nennen sie dann scherzhaft Sofahunde“, sagt Babich.<BR \/><BR \/>Mit dem Abschluss der Ausbildung ist die Arbeit noch nicht getan. Denn der Hund muss auch zu dem Menschen passen, den er künftig begleiten soll. Körperliche Voraussetzungen, Mobilität, Wohnumfeld und Alltag spielen bei der Vermittlung eine Rolle. Erst wenn die Bedürfnisse beider Seiten zusammenpassen, kann aus Hund und Mensch ein Team werden.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1382094_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die künftigen Halter werden deshalb nicht einfach mit einem ausgebildeten Tier nach Hause geschickt. Sie verbringen eine etwa einwöchige Einweisungsphase im Zentrum von Limbiate. In dieser Zeit lernen sie, die Signale des Hundes zu verstehen, ihn sicher zu führen und gemeinsam Wege zu bewältigen. Auch der Hund muss sich an die Stimme, die Bewegungen und die individuellen Bedürfnisse seines neuen Menschen gewöhnen. Die Vermittlung ist damit nicht das Ende der Ausbildung, sondern der Beginn einer Partnerschaft, die im Alltag weiterwächst.<BR \/><BR \/>Das Zentrum selbst erstreckt sich über rund 25.000 Quadratmeter. Zur Anlage gehören Hundeboxen mit Innen- und Außenbereichen, Trainingsplätze, Ausläufe, eine Welpenstation mit Geburtsräumen und eine Krankenstation. Für die künftigen Halter stehen außerdem Unterkünfte zur Verfügung, in denen sie während der Einweisung mit dem Hund zusammenleben können. <BR \/><BR \/>17 Beschäftigte, darunter sieben Ausbilder und drei Erzieher, sowie ehrenamtliche Helfer kümmern sich um Mensch und Tier. Finanziert wird die Arbeit durch Spenden, Beiträge und weitere Unterstützungen; die italienischen Lions tragen laut Zentrum rund 47 Prozent der jährlichen Gesamtkosten.<h3>\r\nPancake verändert Vanessas Leben<\/h3>Was diese Arbeit für einen Menschen bedeutet, erzählt Vanessa Casu (30). Die Römerin ist Songwriterin, Schlagzeugerin und Content-Creatorin. Sie spricht offen über ihr Leben als blinde Frau – mit Humor, Selbstironie und einer klaren Botschaft: Eine Behinderung definiert nicht den ganzen Menschen.<BR \/><BR \/>Vanessa leidet seit ihrer Kindheit an rheumatoider Arthritis. 2013 erfuhr sie, dass die Erkrankung ihre Augen so stark beeinträchtigt hatte, dass sie ihr Sehvermögen verlieren würde. Mit 20 Jahren erblindete sie vollständig. Sie musste lernen, ihren Alltag neu zu organisieren und sich in einer Welt zurechtzufinden, die stark auf das Sehen ausgerichtet ist. <BR \/><BR \/>Musik wurde für sie zu einer Möglichkeit, Gefühle auszudrücken und Erlebnisse zu verarbeiten. Auch ihr öffentliches Engagement ist Teil dieses Weges: Sie erzählt von Hürden, Vorurteilen und den vielen kleinen Situationen, in denen Menschen mit Sehbehinderung auf mangelndes Verständnis stoßen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1382097_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Dann kam Pancake. Die Labradorhündin wurde im Zentrum von Limbiate ausgebildet und ist heute Vanessas Begleiterin. Im vergangenen Sommer veröffentlichte Casu ihr Buch „Io e Pancake“ (Verlag Rizzoli). Darin erzählt sie von ihrem Weg zurück in ein selbstbestimmtes Leben. „Pancake hat mein Leben radikal verändert. Als sie nach zwei Jahren Wartezeit endlich zu mir kam, hat in mir ein tiefer Wandel begonnen. Aus einem unsicheren Menschen, der auf andere oder auf den Blindenstock angewiesen war, wurde jemand, der sich frei fühlte und selbst über seine Wege bestimmen konnte“, erzählt Casu.<BR \/><BR \/>Die Hündin nimmt ihr nicht jede Herausforderung ab. Doch sie gibt Vanessa die Möglichkeit, sich sicherer zu bewegen und Entscheidungen unabhängiger zu treffen. Dabei ist Pancake nicht bloß ein Hilfsmittel. Sie ist ein Lebewesen mit eigenem Charakter, Bedürfnissen und einer engen Bindung zu ihrer Halterin. Auch Vanessa betont, wie tief diese Beziehung reicht: In einem Interview mit dem „Corriere della Sera“ beschrieb sie Pancake als weit mehr als ihre Augen – als einen Teil ihres Herzens.