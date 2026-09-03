Der ehemalige Ministerpräsident von Thüringen und derzeitige Vizebundestagspräsident Bodo Ramelow ist ein bekennender Südtirol-Freund und will in Meran eine Kleinwohnung beziehen. <BR \/><BR \/> Er werde mit seiner Frau Germana Alberti vom Hofe in Meran eine kleine Mietwohnung beziehen. Diese möchte wieder mehr in ihrer Muttersprache kommunizieren.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1354842_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Erfurt bleibe aber der Hauptwohnsitz, denn zwei Jahre sei er noch im Bundestag gut eingebunden, wird Ramelow von der Ostthüringer Zeitung zitiert. Er werde Thüringer bleiben, aber er verstehe, dass seine Frau wieder mehr in ihrer Muttersprache kommunizieren wolle. „Wir haben nette und freundliche Menschen kennengelernt und Gastfreundschaft gibt es auf jeder Berghütte“, macht Ramelow Südtirol eine Liebeserklärung. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1354845_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Bürgermeisterin Katharina Zeller freut sich darüber und meint: „Meran war schon immer eine Stadt, die besondere Persönlichkeiten und Menschen mit unterschiedlichsten Lebenswegen angezogen hat. Dass Bodo Ramelow und seine Frau sich nun für Meran als neuen Lebensmittelpunkt entschieden haben, freut und ehrt uns sehr. Wir heißen beide von Herzen willkommen.“