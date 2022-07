Diese EU-Länder sind am stärksten von der Covid-Sommerwelle betroffen

Vor wenigen Tagen betonte die Weltgesundheitsorganisation (WHO), dass sie in diesem Sommer in Europa – wegen der hochansteckenden Omikron-Variante BA.5. – mit einer hohen Zahl an Neuinfektionen rechne. Diese Entwicklung müsse genauestens beobachtet werden, da sich die täglichen Neuinfektionen binnen eines Monats verdreifacht hätten, so die WHO.Laut ECDC, dem Europäischen Zentrum für Seuchenkontrolle und –prävention, gebe es wieder Länder, die rot bzw. dunkelrot eingestuft werden: Italien, Portugal, Frankreich und Island sind demnch dunkelrot eingefärbt und stark gefährdet.Auch in Großbritannien gebe es wieder einen starken Anstieg an Neuinfektionen, heißt es von ECDC.In Spanien sind laut der Mailänder Zeitung „IlSole24Ore“ bereits die Notaufnahmen in den Spitälern in Bedrängnis, auch in Frankreich sei die Zahl der Neuinfektionen und der Krankenhauseinweisungen in den vergangenen 2 Wochen sprunghaft angestiegen.Einzig in Portugal, dem Land, das als erstes von der Sommerwelle betroffen war, verbessere sich die Lage, schreibt „IlSole24Ore“: Dem jüngsten Gesundheitsbericht des Landes zufolge ist die Inzidenz in Portugal aber nach wie vor sehr hoch, wenn auch mit abnehmender Tendenz, heißt es.