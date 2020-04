Diese Geschäfte haben geöffnet – und diese bleiben geschlossen

Seit 12. März steht Italiens Handel so gut wie still: Ein Großteil der Geschäfte, außer jene, die Produkte des grundlegenden Bedarfs anbieten, musste schließen.Mit Mittwoch, 25. März, mussten auch Fabriken und Unternehmen schließen, außer es handelte sich um lebensnotwendige Produktionsaktivitäten bzw. Produktionen, die für die systemrelevanten Lieferketten notwendig sind.Am Freitag, 10. April, verkündete Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte eine Verlängerung der Maßnahmen bis zum 3. Mai. Einige Betriebe durften ihre Tätigkeit mit Dienstag, 14. April jedoch wieder aufnehmen.Unter anderem durften so einige wenige Geschäfte im Einzelhandel wieder öffnen, und zwar jene, die in den Bereichen Kinderbekleidung, Papierwaren und Bücher tätig sind.wie Supermärkte, Metzgereien, Bäckereien und dergleichen( unter anderem für Reparatur und Instandhaltung der Geräte)dürfen ebenfalls weiterhin verkauft werden.Unabhängig von den Ausnahmeregelungen können Geschäftsinhaber ihre Geschäfte natürlich dennoch geschlossen halten.Laut einer Regelung der Südtiroler Landesregierung müssen sämtliche Geschäfte, auch Supermärkte und Lebensmittelgeschäfte, vorerst sonntags geschlossen bleiben.Der Wirtschaftskreislauf wurde mit den Bestimmungen von Samstag, 21. März, auf ein Mindestmaß runtergeschraubt. Jegliche Produktion, die für die Grundversorgung nicht notwendig ist, wurde mit 25. März, vollständig eingestellt. Einige Fabriken und Unternehmen durften dennoch weiterhin arbeiten: Hier gibt es die „Liste der als wesentlich eingestuften gewerblichen Tätigkeiten“. Mit dem neuen Dekret durften einige weitere Firmen wieder arbeiten.Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ausgenommen Möbel, Herstellung von elektronischen Bauelementen und Leiterplatten, Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten und peripheren Geräten, Großhandel mit Waren aus Papier, Karton, Pappe und Schreibwaren, Großhandel mit Düngemitteln und anderen chemischen Erzeugnissen für die Landwirtschaft sowie Exterritoriale Organisationen und Körperschaften.Weiterhin arbeiten dürfen auch. Zudem darf in derwieder gearbeitet werden. Auch im Bereich derdarf wieder gearbeitet werden.Öffentliche Verkehrsmittel dürfen weiterhin nur für unerlässliche Fahrten genutzt werden. Eine Eigenerklärung ist stets mitzuführen.bis auf die oben genannten Ausnahmen.(ausgenommen sind lediglich Lokale an der Autobahn, die Lebensmittel zum Mitnehmen anbieten)(Ausnahmen siehe oben)Untersagt sind zudem alle Aktivitäten, diebetreffen. Somit bleiben auch Friseur- und Schönheitssalons, Fitnessstudios etc. geschlossen.Für die Öffentlichkeit geschlossen sind auch sämtliche. Wie Landeshauptmann Kompatscher präzisierte, dürfen Hotels und ähnliche Einrichtungen ausschließlich für Gesundheitspersonal geöffnet bleiben.Geschlossen sind zudem die meisten. Bereits seit Mitte März waren Bauarbeiten nur eingeschränkt möglich, lange Zeit durften nur dringende Arbeiten, wie unter anderem unerlässliche Elektro- und Wasserinstallationen sowie einige Arbeiten im Tiefbau durften durchgeführt werden.Am Ostermontag kündigte die Südtiroler Landesregierung jedoch einigean. Neu ist, dass bei Baustellen für Tiefbau, Wartung und Installation die bisherige Beschränkung von maximal 5 Mitarbeitern aufgehoben wurde. Die Arbeit ist nun für alle bisher zugelassenen Tätigkeiten ohne Beschränkung auf eine Mitarbeiteranzahl möglich. Eine weitere Ausweitung erfolgt bei jenen Arbeitstätigkeiten, die allein oder ausschließlich mit ohnehin in Hausgemeinschaft zusammenlebenden Personen ausgeübt werden dürfen.Waren bisher lediglich „vorbereitende Tätigkeiten“ erlaubt, dürfen nun auch neue Aufträge bearbeitet werden – allerdings ohne Kunden- und Zuliefererkontakt.Bereits am 6. April hatte das Land Südtirol diewieder aufgenommen – unter Einhaltung der strengsten Sicherheitsbestimmungen.Vorerst gilt die Schließung der oben genannten Geschäfte bis 3. Mai. Danach ist laut italienischen Medienberichten eine weitere schrittweise Lockerung der Maßnahmen wahrscheinlich. Demnach könnten anfangs weitere Geschäfte unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen öffnen und erst später Restaurants, Pubs, Nachtlokale und dergleichen.Auch die Schließung von Schulen, Museen, Bibliotheken, Kinos etc. bleibt vorerst bis 3. Mai aufrecht.

am