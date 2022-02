Diese Sozialpolitik ist nicht zukunftsweisend

In Zeiten, in denen die Bevölkerung immer älter wird, der Pflegebedarf steigt und viele Mitbürger auf einen Heimplatz warten, das Seniorenwohnheim St. Josef in Tisens zu schließen, ist ein Schaden für die Gesellschaft.Die Schwestern des Deutschen Ordens müssten das Heim nicht schließen, das stimmt. Aber mit der Reduzierung der Betten und des Personalschlüssels werden sie vom Land indirekt dazu gezwungen, weil es ihnen mit 29 Betten nicht mehr möglich ist, ihren hohen Pflegestandard zu gewährleisten und schwarze Zahlen zu schreiben.Ich habe vollstes Verständnis für die Entscheidung der Schwestern. Dass bald 41 Pflegebetten fehlen, darüber hat sich die Landespolitik wohl keine Gedanken gemacht. Eine solche Sozialpolitik ist nicht zukunftsorientiert. Und ob zur Bettenreduzierung auch die wenigen Neider beigetragen haben, die versuchen, das Heim seit Jahren zu Unrecht schlecht zu machen, lasse ich dahingestellt.Was der Tisner Bürgermeister zur Schließung des Wohnheims sagt, lesen Sie hier

fm