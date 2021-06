Österreich, Deutschland, Italien: Diese Vorteile bringt der Grüne EU-Pass

Ab morgen (1. Juli) haben auch mehr als 280.000 Südtirolerinnen und Südtiroler das neue EU-Impfzertifikat. Was bringt es? Der Urlaub am Meer oder eine Reise etwa nach Österreich, Deutschland oder in die Schweiz wird damit um einiges einfacher. Die weniger gute Nachricht: Die Erleichterungen könnten auch ausgebremst werden.