Regen und Schnee: Das Wetter stellt sich um

Regen und Schnee in der Nacht auf Donnerstag – Föhn

Am Freitag Wetterbesserung

Bereits am morgigen Dienstag ist es vorbei mit dem Sonnenschein: Die Wolken überwiegen, die Sonne scheint nur zeitweise. Auch die Temperaturen sinken ein wenig und am Alpenhauptkamm können einige Regentropfen fallen.Auch der Mittwoch beginnt mit vielen Wolken, am Alpenhauptkamm kann es wieder ein wenig regnen und weiter oben sogar ein wenig schneien: Schnee fällt bis auf 1300/1500 Metern Meereshöhe.In der Nacht auf Donnerstag breiten sich die Niederschläge dann auf das ganze Land aus. Am Donnerstag regnet es verbreitet und die Schneefallgrenze sinkt auf 1000 bis 1200 Metern Meereshöhe.„Die voraussichtlichen Niederschlagsmengen aus heutiger Sicht - noch gibt es etwas Unsicherheit – pendeln sich zwischen 10 bis 35 Millimeter ein“, so der Meteorologe des Landes, Dieter Peterlin. „Am wenigsten im Vinschgau, am meisten in den Südstaulagen Ulten/Passeier und Dolomiten.“Am Freitag lockern die Wolken auf und zeitweise scheint die Sonne. Es bleibt föhnig. Auch der Samstag bringt eine Mischung aus Sonne und Wolken.