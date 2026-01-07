Mit dem Inkrafttreten des neuen Haushaltsgesetzes 2026 ändern sich in Italien die Steuersätze auf Kraftstoffe. Im Zuge der Angleichung der Verbrauchssteuern sinkt die Abgabe auf Benzin um 4,05 Cent pro Liter, während Diesel um denselben Betrag höher besteuert wird.<BR \/><BR \/>Um Manipulationen, Steuerhinterziehung und unlauteren Wettbewerb zu verhindern, verstärkt die Finanzpolizei ihre Kontrollen entlang der gesamten Lieferkette. Ziel ist es, sowohl den Markt als auch die Verbraucher vor Missbrauch zu schützen.<h3>\r\nAugenmerk gilt Kraftstoffen, die am offiziellen Steuersystem vorbeigeschleust werden<\/h3>Die Einsatzkräfte setzen auf ein dichtes und flexibles Überwachungsnetz, das rasche Eingriffe ermöglicht. Besonderes Augenmerk gilt dabei Kraftstoffen, die am offiziellen Steuersystem vorbeigeschleust werden. Auch Etikettenschwindel sowie die falsche Deklaration von Mineralölprodukten stehen im Fokus der Ermittlungen.<BR \/><BR \/>Darüber hinaus werden Transportwege und Lieferketten überprüft, um illegale Praktiken frühzeitig aufzudecken. Mit diesen Maßnahmen soll sichergestellt werden, dass die steuerlichen Neuerungen nicht durch betrügerische Machenschaften zulasten der Allgemeinheit unterlaufen werden.