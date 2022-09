Diesen Freitag: WaltherPark öffnet für Baustellenfest

Mit dem WaltherPark schafft David Chipperfield für die Stadt Bozen einen multifunktionalen Neubau im Herzen der Altstadt. Darin Platz finden ein Shoppingcenter, ein modernes Cityhotel, Gastronomie, großzügige Büroflächen und hochwertige Wohnungen.Ringsum entstehen Grünflächen – etwa der neue Bahnhofspark – Fuß- und Fahrradwege, neue Plätze und Freiräume mit hoher Aufenthaltsqualität. Das Erscheinungsbild der Landeshauptstadt Bozen wird aufgewertet und zu einem lebendigen Treffpunkt und dynamischen Ankerpunkt mitten in der Innenstadt. Die Fertigstellung ist bis Herbst 2024 geplant.Die Bauarbeiten gehen zügig voran. Aktuell ist über weite Teile bereits Ebene Null erreicht – es wird also bereits auf Oberflächen-Niveau gearbeitet. Das bedeutet: Bald kann mit dem Aufbau der oberen Stockwerke und somit der WaltherPark-Etagen begonnen werden.Mit dem Baustellenfest liefert SIGNA interessierten Bürgerinnen und Bürgern Zutritt auf das Baustellen-Gelände. Es besteht somit die einzigartige Gelegenheit, aus erster Hand und direkt vor Ort mehr über die größte Baustelle von Bozen zu erfahren. Gleichzeitig geht es um das gemeinsame Erlebnis, einen einmaligen Blick hinter die Kulissen werfen zu können.„Wir haben die Bürgerinnen und Bürger von Anfang an mit einbezogen und informiert, weil es ja letztlich ein Projekt für die Stadt und ihre Bewohnerinnen und Bewohner sowie Gäste ist. Somit ist es nur folgerichtig, dass wir die Bevölkerung einladen, um sie über den Fortgang des Projektes zu informieren“, erklärt Heinz Peter Hager.Für Speis und Trank sorgen die Gastbetriebe der Umgebung, für Unterhaltung der kleinen Gäste die Freiwillige Feuerwehr Bozen und für die Großen ein DJ.Heinz Peter Hager und das Team von SIGNA freuen sich auf Ihr Kommen!Freitag, 16. September 2022Beginn: 17 UhrTreffpunkt: Ecke Südtiroler/Perathonerstraße