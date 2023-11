Dieser November war relativ kalt und nass

Niederschlagsmengen √ľber dem Durchschnitt

Wie geht es weiter?

Nach den vorhergehenden zu warmen Monaten lagen die Temperaturen in diesem November um rund 0,5 Grad Celsius unterhalb des langj√§hrigen Durchschnitts des Zeitraums 1991 bis 2020, legt Dieter Peterlin vom Landesamt f√ľr Meteorologie und Lawinenwarnung in der Agentur f√ľr Bev√∂lkerungsschutz in seinem R√ľckblick dar.Die h√∂chste Temperatur des Monats wurde am 15. November in Meran mit 18,7 Grad gemessen; am k√§ltesten war es am 29. November in Sexten mit minus 10,6 Grad.Starke Niederschlagsereignisse zu Beginn des Monats sorgten daf√ľr, dass dieser November insgesamt zu einem nassen Monat wurde. Die Regenmengen lagen meist 20 bis 40 Prozent √ľber dem Mittel, nur im Westen des Landes kam durchschnittlich viel Regen zusammen, berichtet Meteorologe Peterlin.Der Dezember beginnt unbest√§ndig: Am morgigen Freitag bleibt es tr√ľb, im Laufe des Tages breiten sich Niederschl√§ge aus, die am Abend teils kr√§ftig werden. Die Schneefallgrenze steigt tags√ľber auf √ľber 1500 Meter und sinkt gegen Abend und in der Nacht auf 500 bis 1000 Meter. Am Samstag ist noch mit Niederschl√§gen zu rechnen, bevor Nordf√∂hn die Luft in den T√§lern allm√§hlich abtrocknet. L√§nger schneit es noch auf den Bergen. Am Sonntag scheint im ganzen Land die Sonne von einem meist wolkenlosen Himmel. Am Montag nehmen die Wolken wieder zu, es bleibt kalt.