Dieser riesige Asteroid flog gerade an der Erde vorbei

Ein riesiger Asteroid flog am Mittwochvormittag an der Erde vorbei. Der etwa 2 Kilometer breite Himmelskörper „1998 OR2“ bot Astronomen eine außerordentliche Gelegenheit, ihn mit Teleskopen im Detail zu studieren, teilte die US-Weltraumbehörde Nasa am Dienstagabend (Ortszeit) mit.