In der „First Class-Vinothek“ der deutschen Fluggesellschaft finden sich acht Weine, von denen nur einer aus Italien stammt, genauer gesagt aus Südtirol. <BR \/><BR \/>Dabei handelt es sich um den „Maglen Pinot Noir Riserva“ der Kellerei Tramin, der erstmals in dieser hochkarätigen Auswahl in großer Höhe vertreten ist. Die Weine werden vom Sommelier Frank Roder ausgewählt, der sie als „großen Genuss“ präsentiert und unterliegen einer regelmäßigen Rotation. <BR \/><BR \/>Der Südtiroler Riserva des Jahrgangs 2021 mit 14 Volumenprozent kann von den Passagieren für einige Monate lang gewählt werden. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1260936_image" \/><\/div>\r\nDie „First-Class-Kabine“ der Lufthansa bietet Platz für acht Passagiere. Der durchschnittliche Preis für einen Hin- und Rückflug liegt bei nicht weniger als 10.000 Euro.