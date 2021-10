Dieses Foto zeigt Halyna Hutchins nur wenige Minuten vor ihrem Tod

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Aufgenommen und auf Facebook gepostet hat es Serge Svetnoy, der Film-Beleuchter und Kollege von Hutchins. Darunter schrieb er die Worte: „Das ist das letzte Foto von Halyna am Set.“Die Aufnahme zeigt Mitglieder der Filmcrew in einer Filmkirche der Bonanza Creek Ranch. Hauptdarsteller und Produzent Alec Baldwin ist gut zu erkennen, Hutchins, zu erkennen an ihrer weißen Mütze, steht ihm gegenüber, mit dem Rücken zum Betrachter. Alle sind damit beschäftigt, sich auf die nächste Szenenprobe vorzubereiten.Baldwin hält hier die Requisitenwaffe wohl schon in der Hand. Es ist das letzte Foto, das die 42-jährige Kamerafrau lebend zeigt. Nur wenige Minuten später fiel der tödliche Schuss aus der vermeintlich „kalten“ Waffe. Wie der US-Sender NBC am Sonntag unter Berufung auf das Vernehmungsprotokoll von Regisseur Joel Souza berichtete, zielte Baldwin mit der Waffe direkt auf die Kamera. Serge Svetnoy, der laut eigenen Aussagen sehr oft mit Halyna zusammengearbeitet habe und eng mit ihr befreundet war, schilderte in einem weiteren Post auf Facebook, wie er die Tragödie miterlebt hatte. „Ich stand Schulter an Schulter mit Halyna, als der Schuss fiel, der Halyna tötete und Regisseur Joel Souza verletzte. Ich hielt sie in meinen Armen, als sie starb. Ihr Blut klebte an meinen Händen.“Im selben Post erhebt er schwere Vorwürfe vor allem gegen 2 Personen: „Die Person, die melden musste, dass sich eine geladene Waffe auf dem Gelände befindet und das nicht getan hat. Und die Person, die die Waffe vor der Übergabe am Set hätte überprüfen müssen und das nicht getan hat.“Viele Fragen sind nach dem Tod Hutchins noch offen. Wie berichtet, laufen die Ermittlungen zu dem tragischen Vorfall auf Hochtouren, auch eine Anklage wird nicht ausgeschlossen.

stol/vs