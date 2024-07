Dieter Peterlin: „Jetzt beginnt die Hitzewelle“

„Nach der 15. Tropennacht in Bozen (22,0 Grad) steigern sich die Temperaturen jetzt noch weiter und es beginnt die 1. Hitzewelle dieses Sommers“, sagt Landesmeteorologe Dieter Peterlin.Ab dem heutigen Sonntag werden im Süden Südtirols für mehrere Tage bis zu 35 Grad erwartet, voraussichtlicher Höhepunkt wird der Mittwoch mit Temperaturen teils über 35 Grad.Bei hohen Temperaturen sollten körperlich anstrengende Arbeiten und Sport im Freien vermieden werden. Außerdem sind bei Aktivitäten im Freien ausreichend Flüssigkeit sowie Sonnenschutz ein Muss.Am Mittwoch bleibt die Gewittergefahr aus heutiger Sicht gering, vereinzelt kann es am Nachmittag Gewitter geben. Nach sonnigem Beginn gibt es am Donnerstag tagsüber mehr Wolken und auch wieder häufiger Gewitter.