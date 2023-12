Dieter Peterlin zieht Bilanz: „Das wärmste Jahr seit Messbeginn“

2023 in Zahlen

Regen und Schnee in der Silvesternacht

Um seine Aussage zu unterstreichen, hat der Landesmeterologe im sozialen Netzwerk „X“ auch eine Zeitleiste gepostet.Anschließend gibt Peterlin anhand einiger Zahlen einen kurzen Überblick auf 2023:So wurde mitdie höchste Temperatur des Jahres in Südtirol am 23. August in Bozen gemessen.Am kältesten hingegen war es am 26. Februar in St. Jakob/Pfitsch: Dort wurden eisigegemessen.Erst vor wenigen Tagen, am 22. Dezember, wurde außerdem ein neuer Rekord gemessen, und zwar in Sachen Windgeschwindigkeit : „Auf der Elferspitze im Obervinschgau in 2925 Metern Höhe wurden in den frühen Morgenstundengemessen, das ist neuer Stationsrekord seit Messbeginn im Jahre 2000“, twitterte Peterlin.Besonders nass wurde es 2023 in Platt in Passeier: Dort wurdengemessen. Trockener Gegenpol war Naturns mit lediglich 693 mm Niederschlag.Insgesamt wurden im ablaufenden Jahrin Südtirol gezählt, mit 4611 Blitzen war der 18. Juli der blitzreichste Tag. „Das war der zweithöchste Wert seit Messbeginn im Jahre 2010“, weiß Landesmeteorologe Dieter Peterlin. Ebenfalls im Juli wurde das Land – vor allem das Sarntal und Eisacktal – von ungewohnt starken Hagelstürmen heimgesucht: Dabei prasselten riesige Hagelkörner mit einer Größe von bis zu 8 Zentimetern herab – für Südtirol sehr außergewöhnlich, wie Peterlin damals versicherte In seiner Jahresbilanz gibt der Landesmeteorologe an, dass am 11. Juli mit einerdas größte, in Südtirol je dokumentierte Hagelkorn gemessen wurde.Und wie wird nun der Jahreswechsel? „Heute – Samstag – sonnig, morgen bewölkt und in der Silvesternacht etwas Regen und Schneefall“, schließt Peterlin.