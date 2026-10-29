Das Angebot der Gemeinde richtet sich an alle Personen ab 14 Jahren, insbesondere an ältere Menschen sowie an Personen, die bisher wenig Erfahrung mit digitalen Technologien gesammelt haben. „Im Digi Point steht ein qualifizierter digitaler Tutor zur Verfügung, der die Bürgerinnen und Bürger individuell und Schritt für Schritt bei der Nutzung von Smartphones, Tablets, Computern und Online-Diensten unterstützt“, erklärt die Gemeinde Leifers. Der Tutor nehme sich Zeit für individuellen Fragen, Vorkenntnisse seien nicht erforderlich. <BR \/><BR \/>Hilfe wird u.a bei Online-Diensten des INPS, bei der Aktivierung der elektronischen Identitätskarte (CIE) und von SPID, dem digitalen Zugang zu öffentlichen Diensten, der Nutzung der elektronischen Gesundheitsakte, Online-Terminvereinbarungen und digitalen Anträgen bei öffentlichen Verwaltungen oder dem Umgang mit E-Mails, Smartphones und Messenger-Apps angeboten. <BR \/><BR \/>Der Digi Point ist von Montag bis Freitag von 9 Uhr bis 12.30 Uhr und donnerstags von 14.30 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Telefonische Terminvereinbarungen (0471 595892) sind bereits ab heute unter <a href="https:\/\/digitalnow.provinz.bz.it\/de\/netzwerk-digipoint" target="_blank" class="external-link-new-window" title="Digi Point Leifers">https:\/\/digitalnow.provinz.bz.it\/de\/netzwerk-digipoint <\/a> möglich.