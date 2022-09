Digital Day der Handelskammer: ein Tag im Zeichen der Digitalisierung

Das Publikum erhielt umfangreiche Informationen zum Thema Digitalisierung. - Foto: © Handelskammer Bozen

Die Digitalisierung ist ein fortlaufender Veränderungsprozess in allen Lebens- und Arbeitsbereichen. Manche Entwicklungen geschehen schleichend, andere sprunghaft, sodass Unternehmer und deren Mitarbeiter gefordert sind, kontinuierlich auf dem Laufenden zu bleiben. Der Digital Day der Handelskammer Bozen bot die Gelegenheit dazu.„Neben Fachvorträgen standen auch interessante Seminare auf dem Programm des fünften Digital Days. Ziel war es, die Südtiroler Führungskräfte und Mitarbeiter über die neusten Entwicklungen und Technologien zu informieren“, so der Generalsekretär der Handelskammer Bozen Alfred Aberer.Giuliano Tomiazzo, Chief Executive Officer der IMQ Intuity GmbH aus Mailand, eröffnete die Veranstaltung mit seinem Vortrag mit dem Titel „Cybersecurity: Die neue hybride Welt bewusst leben“.Darauf folgte ein Input von Jens Strüker, Ko-Leiter des Fraunhofer Blockchain-Labors an der Universität Bayreuth, zum Thema Blockchain-Technologie und wie diese zur Dekarbonisierung beitragen kann.Im Anschluss wurden die verschiedenen Aspekte zu diesen Themen in einer Diskussionsrunde von Wirtschaftsexperten zusammengefasst und mit den Teilnehmern erörtert.Am Nachmittag wurde eine Reihe von Parallel-Seminaren zu verschiedenen Bereichen der Digitalisierung angeboten. Interessierte konnten sich dabei über Themen wie Onlinemarketing, nachhaltiges Wirtschaften anhand der Digitalisierung, Data Ownership und Data Privacy, Künstliche Intelligenz, digitale Recruiting-Strategien und neue Geschäftsmodelle informieren.„Die Digitalisierung ist aus der heutigen Wirtschaftswelt nicht mehr wegzudenken, sie bietet den Unternehmen zahlreiche Möglichkeiten und stellt sie gleichzeitig vor Herausforderungen. Daher ist es uns ein Anliegen, Unternehmen und deren Mitarbeiter dabei zu unterstützen, mit dem digitalen Wandel Schritt zu halten“, informierte Irmgard Lantschner, Leiterin des Bereichs Unternehmensentwicklung der Handelskammer Bozen.