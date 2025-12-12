<BR \/><BR \/>Mit der Zertifizierung erfüllt der Sanitätsbetrieb das Ziel der PNRR-Maßnahme „Digitalisierung der Krankenhausstrukturen“ im Rahmen der Subinvestition „Modernisierung des technologischen und digitalen Krankenhausparks“. Für diese Fortschritte erhält das Land Südtirol 11,3 Millionen Euro aus den PNRR-Mitteln.<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>Im Rahmen eines Audits im November 2025 hat HIMSS das Krankenhaus Bozen bewertet und bestätigt, dass die Digitalisierungs- und Modernisierungsmaßnahmen erfolgreich umgesetzt wurden: Das Informationssystem des Krankenhauses wurde von Stufe 2 auf Stufe 4 angehoben. Das zertifizierte Informationssystem ermöglicht eine standardisierte und sichere Speicherung von Gesundheitsinformationen sowie digitale klinische Prozesse. <h3>\r\nDaten für <h3>\r\nPatientenbetreuung<\/h3>\r\n, Nachsorge und Prävention <\/h3>\r\nDie Daten können sowohl für die Patientenbetreuung und Nachsorge als auch – in anonymisierter Form – für Präventionsmaßnahmen genutzt werden. Klinische digitale Dokumente sind standardisiert, datenschutzkonform und sicher kodiert. „Für die Bürger und Bürgerinnen bedeutet das, dass die Sicherheit ihrer persönlichen Gesundheitsdaten nun auch durch eine unabhängige Zertifizierungsstelle bestätigt wurde. Auf ihre Gesundheitsdaten können die Menschen in Südtirol über die elektronische Gesundheitsakte EGA zugreifen“, erklärt Landesrat Messner.