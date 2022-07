Dinale: „Eisbrüche vorauszusagen ist unmöglich“

Roberto Dinale

Roberto Dinale: Ein Gletscher ist immer in Bewegung, es ist kein „totes“ Eis. Der Schnee im Winter lässt den oberen Teil anwachsen, der Gletscher gleitet beständig nach unten, und in den tieferen Lagen schmilzt er. Das ist der normale Kreislauf. In den vergangenen Jahrzehnten haben sich durch den Klimawandel die Schmelzvorgänge beschleunigt. Es ist mehr Wasser im Spiel, und das erhöht die Gleitfähigkeit des Gletschers – und erzeugt Spannungen im Eis.Dinale: Wenn ein bestimmtes Maß an Spannung überschritten wird, dann geht im Normalfall eine Gletscherspalte auf.

Embed wird geladen...

Dinale: Das ist aus der Ferne schwer zu beurteilen. Aber man kann sicherlich davon ausgehen, dass durch die erhöhten Schmelzvorgänge durch die außergewöhnlich hohen Temperaturen mehr Bewegung im Steilhang war und gleichzeitig mehr Spannung entstanden ist. Das ist wie bei einem Lineal, das man biegt. Durch den Druck wird auf der anderen Seite Zug erzeugt. Für den Gletscher heißt das, Eis kann brechen. Eine Rolle spielt sicherlich der Untergrund, über den der Gletscher fließt, denn Eis ist nicht so leicht verformbar. Dann spielt die Steilheit des Geländes eine Rolle, und ob der Abbruch noch einen Halt findet.Dinale: An der Stelle sieht der Gletscher teils hängend aus, dann stellt sich nichts der Schwerkraft entgegen. Für eine genaue Analyse muss man sich das aber vor Ort anschauen.Dinale: Dass kleinere Teile abbrechen können, davor haben Experten schon gewarnt. Aber in diesem Fall ist ein derart großer Teil des Gletschers betroffen, in diesem Ausmaß hat man so etwas nicht für möglich erachtet.Dinale: Davon sollte man zumindest ausgehen. Und das ist auch die Sorge der Menschen vor Ort, dass noch Teile oben sind, die jetzt auch keinen sicheren Halt mehr haben und sich daher noch mehr Eis lösen könnte.Dinale: Es ist sicher so, dass alle unsere Gletscher mit dem Klimawandel mehr in Bewegung sind und man auch andernorts Eisbrüche nicht mehr ausschließen kann. Man wird sicher künftig die Gletscher auch in dieser Hinsicht genauer auf kritische Situationen anschauen müssen und im Fall auch intervenieren und sperren. Eisbrüche vorauszusagen ist aber unmöglich.Alle Berichte zur Katastrophe an der Marmolata lesen Sie hier.