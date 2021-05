Diözesaner Jugendtag: Jetzt anmelden

Glauben spüren, Momente festhalten, Emotionen loslassen, Musik fühlen, Gemeinschaft erleben und Essen genießen: Auf diese Schlagworte verdichtet will der diözesane Jugendtag online und an 19 Orten in ganz Südtirol Momente der Gemeinschaft schaffen. Jugendliche sollen gemeinsame Momente der Gemeinschaft und im Glauben erleben und diese Momente miteinander teilen können.Nach dem letzten Gefirmtenfest ist in einer Arbeitsgruppe aus Mitarbeitern des Amtes für diözesanen Amtes für Ehe und Familie, der SKJ, der pastorale giovanile und des diözesanen Amtes für Schule und Katechese die Idee entstanden, einen diözesanen Jugendtag für Jugendliche zwischen 14 und 25 Jahren neu ins Leben zu rufen.Gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft der Jugenddienste, den Jugenddiensten und vielen Ehrenamtlichen vor Ort hat die Arbeitsgruppe Überlegungen gesponnen, da bremste die Pandemie sie wieder aus. Vor einem Jahr wurden der Faden wieder aufgegriffen, die Planung fortgesetzt und der Termin für den ersten diözesanen Jugendtag festgelegt: Samstag, 15. Mai 2021.On- und Offline: Vom digitalen Abendlob bis zum LagerfeuerDer Jugendtag findet nun in einer Mischform statt: Er beginnt am Freitag, 14. Mai um 19.00 Uhr: Jugendliche aus ganz Südtirol treffen sich online zur Auftaktveranstaltung mit einem digitalen Abendlob, Spielen und Austausch. Am Samstag, 15. Mai, gibt es Präsenz-Angebote an einem Dutzend Orten im ganzen Land. Junge Menschen sind schon eifrig und kreativ vor Ort am Planen und es wird von der Fahrradtour, einem Picknick, Spaziergängen bis hin zu einem Lagerfeuer zahlreiche Angebote geben.„An unterschiedlichen Orten und dennoch verbunden“: einige Aktionen wie der Postkartengruß oder der Jugendtagsong vernetzen die Veranstaltungsorte bzw. die Jugendlichen miteinander. Jede und jeder ist zum Beispiel eingeladen, eine Postkarte mit einem netten Gruß oder Wunsch zu beschriften. Der Schreiber weiß nicht, an wen die Postkarte gesendet wird, denn die Adressen werden erst im Nachhinein aufgeklebt. Die Band Frischluft aus dem Ahrntal hat für den Jugendtag den Song „Call You Home“ von Kelvin Jones gecovert und aufgenommen. Er wird der Jugendtagsong 2021.Das gesamte Programm des Jugendtages ist online einzusehen. Für die Teilnahme am diözesanen Jugendtag ist eine Anmeldung unbedingt erforderlich. Die Anmeldung ist bis zum 12. Mai über das Formular auf der Webseite möglich. Geschenk für Schnellanmelder: Die ersten 50 angemeldeten Personen erhalten kostenlos eine Powerbank für Smartphones.

