Der Betroffenenrat ist als dauerhaftes und unabhängiges Gremium eingerichtet. Er setzt sich dafür ein, Prävention, Intervention und Aufarbeitung in der Diözese weiterzuentwickeln und die Rechte von Betroffenen zu stärken. Zu seinen Aufgaben gehört es, Maßnahmen und Entwicklungen in diesen Bereichen kritisch zu begleiten. <BR \/><BR \/>Der Betroffenenrat wird in Prozesse und Maßnahmen einbezogen, die Betroffene betreffen, und kann dazu Stellung nehmen und Vorschläge einbringen. Weitere Aufgaben sind der Austausch mit Betroffenen und Verantwortlichen, die Öffentlichkeitsarbeit sowie die Überprüfung des Umgangs mit Gewaltbetroffenen und der Umsetzung der Interventionsordnung. Der Rat vernetzt sich zudem mit anderen Betroffenenvertretungen im In- und Ausland.<h3>\r\nBetroffene sollen mitgestalten<\/h3>„Es ist an der Zeit, dass auch in Südtirol Betroffene von Gewalt im kirchlichen Bereich eine Stimme erhalten und am Prozess der Prävention, Aufarbeitung und Intervention mitarbeiten und ihn mitgestalten können. Mit großem Respekt gehen wir an diese verantwortungsvolle Aufgabe heran“, erklären die Mitglieder des Betroffenenrates.<h3>\r\nZuhören und Kritik ernst nehmen<\/h3>„Aufarbeitung braucht die Stimme der Betroffenen. Der Betroffenenrat soll diese Stimme unabhängig und dauerhaft einbringen können. Für uns als Diözese heißt das, zuzuhören, Kritik und Rückmeldungen ernst zu nehmen und unser Bemühen fortzusetzen“, sagt Bischof Ivo Muser.<BR \/>Die Mitglieder des Betroffenenrates arbeiten ehrenamtlich. Der Rat verfügt für seine Tätigkeit über ein eigenes Budget und gestaltet seine Arbeitsweise im Rahmen der Satzung eigenständig.<h3>\r\nFachtagung am Freitag<\/h3>Am Freitag, 13. November, findet von 8.30 bis 12.30 Uhr in Bozen die jährliche Fachtagung der Diözese Bozen-Brixen zur Prävention von Missbrauch und Gewalt statt. Unter dem Titel „Mut zum Handeln – die nächsten Schritte“ markiert sie den Übergang in eine neue Phase der diözesanen Präventionsarbeit. Der Beginn der Arbeit des Betroffenenrates ist ein wichtiger Teil dieser Weiterentwicklung. Die Mitglieder des Betroffenenrates nehmen an der Tagung teil.