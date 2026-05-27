Mit den Ernennungen von Fabian Tirler zum Domkapitular und von Luca Cemin zum Ehrenkanonikus werden auch zwei Funktionen im Domkapitel an der Kathedrale in Brixen neu besetzt. Das Domkapitel hat die Aufgaben, den Bischof in seinen vielfältigen Tätigkeiten zu unterstützen und den Dom zu betreuen. Dompropst ist Generalvikar Eugen Runggaldier, Domdekan Ulrich Fistill. <BR \/><BR \/>Dem Domkapitel gehören derzeit sieben Priester an. Historisch war das Domkapitel über Jahrhunderte eng mit der Leitung der Diözese und des ehemaligen Hochstifts Brixen verbunden: Die Domherren betreuten wichtige Pfarreien, leiteten kirchliche Einrichtungen und hatten bis zur Aufhebung des Fürstbistums Anfang des 19. Jahrhunderts auch das Recht, den Bischof zu wählen.<h3>\r\nDie Personalveränderungen in der Übersicht<\/h3><b>Abt Philipp Kuschmann<\/b> OSB wird zum Pfarradministrator von Burgeis ernannt.<BR \/><BR \/><b>Herr Rüdiger Weinstrauch CanReg<\/b>, Pfarrer von Percha und Oberwielenbach, Pfarrer „in solidum“ von Niederolang, Oberolang, Geiselsberg, Niederraasen, Oberrasen, Antholz-Niedertal, Antholz-Mittertal, wird zusätzlich zum Leiter der Seelsorgeeinheit Olang-Rasen-Antholz-Percha ernannt. (1.Juni 2026)<BR \/><BR \/><b>P. Urs Maria Stadelmann OSB<\/b> wird zum Seelsorger von Burgeis und Schlinig ernannt.<BR \/><BR \/><b>Sebastian Egger<\/b> beendet seinen Dienst als Religionslehrer und wird zum Krankenhausseelsorger am Krankenhaus von Bozen ernannt. Er bleibt weiterhin Kooperator in Schlanders. (1. Juli 2026)<BR \/><BR \/><b>Fabian Tirler<\/b>, Offizial der Diözese Bozen-Brixen, Kanzler am Bischöflichen Ordinariat, Richter am Regional- und Diözesangericht, Pfarrseelsorger von Mühlbach und Seelsorger in der Seelsorgeeinheit Rodeneck sowie Direktor des Foedus sacerdotale, wird zusätzlich zum Kanonikus und Domkapitular an der Kathedrale in Brixen ernannt.<BR \/><BR \/><b>Luca Cemin<\/b> wird zusätzlich zu seinem Auftrag als Seelsorger in der Seelsorgeeinheit Wipptal zum Ehrenkanonikus an der Kathedrale in Brixen ernannt.<BR \/><BR \/><b>Herr Cassian Lohmar CanReg<\/b>, Leiter der Seelsorgeeinheit Olang-Rasen-Antholz-Percha, Pfarrer „in solidum“ von Niederrasen, Oberrasen, Antholz-Niedertal, Antholz-Mittertal, Niederolang, Oberolang, Geiselsberg, wird von seinem Auftrag als Leiter der Seelsorgeeinheit Olang-Rasen-Antholz-Percha entpflichtet. (1. Juni 2026)<BR \/><BR \/><b>P. Peter Perkmann OSB<\/b>, Pfarrer von Schlinig und Burgeis, wird von seinem Auftrag als Pfarrer von Burgeis entpflichtet.<BR \/><BR \/><b>P. Vincent Baltazary Safi ALCP\/OSS<\/b>, Seelsorger in der Seelsorgeeinheit Wipptal, wird von seinem Auftrag entpflichtet. 30. Juni 2026