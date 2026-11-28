Am vergangenen Sonntag fand die Diplomverleihung für die Spezialisierung in kognitiver Verhaltenstherapie an der Schule „Kognitive Psychotherapie und Forschung“ in der Sparkassestraße 4 statt. <BR \/><BR \/>18 Psychologinnen und Psychologen und zwei Psychiater-Psychotherapeuten italienischer und deutscher Muttersprache werden nun den wichtigen Beruf antreten. „Eine Tätigkeit, die in unserer Gesellschaft eine immer wichtigere Rolle spielt, nicht zuletzt aufgrund der jüngsten Ereignisse, die das psychische Leiden vieler Personen aufzeigt“, heißt es in einer Aussendung der Schule. Die Forschung habe die Wirksamkeit der kognitiven Verhaltenstherapie bei der Behandlung von verschiedenen Störungen, wie Essstörungen, Phobien, Panikattacken, Persönlichkeitsstörungen usw., bewiesen.<h3>\r\nVierjährige Ausbildung <\/h3>\r\nDie Vorbereitung war anspruchsvoll und umfassend. Die vierjährige Ausbildung endete mit einer Abschlussprüfung, die die Präsentation und Disputation eines Falles sowie einer experimentellen Forschungsarbeit umfasste. Die neuen Psychotherapeutinnen und -therapeuten und ihre Dozenten sind: Vanessa Aresta, Martina Barcatta, Marionela Bestrova, Evelyn Bonaldo, Matteo Bonelli, Camilla Corvino, Elisa Ferrandi, Stephanie Kosta, Elisa Lanera, Silvia Lo Monaco, Alessia Masé, Angelica Mondelli, Giuliana Oliva, Sara Previdi, Silvia Tait, Martina Tonelli, Irene Zendri, Miriam Sarah Zorzi, Davide Gaspari, Michela Roberti, Sara Palmieri (Didakterin), Luca Calzolari (Supervisor), Sabra Clauser e Francesca Lezzerini (Co-Didakterinnen).<BR \/><BR \/>„Das gesamte Team von Studi Cognitivi wünscht den neuen Psychotherapeut* innen eine erfüllende und lehrreiche berufliche Zukunft!“, heißt es abschließend. <BR \/><BR \/>Der vierjährige teilnehmerbegrenzte Studiengang, der im Januar 2027 beginnen wird, ist voll. Die Einschreibung für das Jahr 2028 ist ab sofort möglich und erfolgt über eine Warteliste