Diplomverleihung im Herzen von Brixen: Zertifikat für 288 Absolventen

Pünktlich um 10.45 Uhr zog die Gruppe der Professoren und Studierenden von der Fakultät los, um sichtbar für die ganze Stadt durch die Lauben und über den Domplatz zur Hofburg Brixen zu gelangen. Musikalisch begleitet wurden sie von der Musikgruppe Revensch. „Für uns ist die Verleihung der Abschlussdiplome im Zentrum der Stadt Brixen ein Zeichen dafür, wie eng wir mit der Stadt verwoben sind“, unterstrich Dekan Prof. Paul Videsott bei der Diplomfeier, zu der die Studierenden mit ihren Familien angereist waren.Videsott ging auf die hohe Bewertung der Studiengänge durch das gesamtstaatliche Institut CENSIS auch in diesem Jahr ein, bei dem sich Bildungswissenschaften für den Primarbereich mit 104,5 von möglichen 110 Punkten an die Spitze aller italienischen Studiengänge seines Fachbereichs gesetzt hat, Sozialpädagogik ebenfalls ganz vorne unter den nicht-staatlichen Universitäten auch auf Platz 1 zu finden ist und bei welchem auch die anderen Studiengänge hervorragende Ergebnisse erzielten. „Unser Ziel ist es, die Strahlkraft der Olympischen Winterspiele 2026 zu nutzen, um uns im Bereich der motorischen und sportlichen Aktivitäten für das Wohlbefinden und die Gesundheit zu positionieren, beginnend mit Grund- und Sekundarschülern und Gruppen mit besonderen Bedürfnissen und in einem nächsten Schritt auch mit der erwachsenen und älteren Bevölkerung.“Gemeinsam mit Rektor Prof. Paolo Lugli sowie den Studiengangsleiter überreichte Prof. Videsott die Abschlussdiplome an die 200 Absolventen der Bachelor- und Masterstudiengänge sowie des Doktoratsstudiums. Ebenfalls zugegen waren die Absolventen, die den 3-jährigen universitären Lehrgang für Integrationslehrpersonen für die deutschsprachigen Schulen in Südtirol abgeschlossen haben (siehe eigene Meldung).Stellvertretend für die Studierenden blickte Absolventin Camilla Zorer auf die Studienjahre zurück und auch in die Zukunft, um zu unterstreichen, welch wichtige Aufgaben sie künftig im Bildungs- wie Sozialbereich erwarten. Mit einer Schweigeminute gedachten die Absolventen ihrer verstorbenen Kommilitonin Corinna Bernard. Als Ehrengäste sprachen Landesrat Philipp Achammer und die Brixner Stadträtin Bettina Kerer. Teilgenommen haben auch der Dekan der Philosophisch-Theologischen Hochschule Brixen, Prof. Alexander Notdurfter, und Landesschuldirektorin Sigrun Falkensteiner. Die Feier schloss mit dem gemeinsam angestimmten Lied „Gaudeamus igitur“ und dem traditionellen Hütewurf.