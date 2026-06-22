„Ich danke Maria Kostner sowie Alexander Piccolruaz und Jürgen Runggaldier für ihr Engagement in den vergangenen Jahren und gratuliere ihnen zur Wiederbestätigung in ihren Ämtern, die die Kontinuität der Verwaltungs- und Projektarbeit des Ressorts gewährleistet“, betont Landesrat Daniel Alfreider: „Ich wünsche der Direktorin und den beiden Direktoren alles Gute, damit sie die bisher geleistete Arbeit mit Kompetenz und Engagement fortsetzen können.“<BR \/><BR \/>„Im Laufe ihrer langjährigen Tätigkeit als Führungskräfte der zweiten Ebene haben Direktorin Kostner sowie die Direktoren Piccolruaz und Runggaldier durch ihr berufliches Profil und ihren bisherigen Werdegang eine eindeutige Eignung für ihre jeweiligen Aufgaben sowie ein beständiges Engagement für die Entwicklung des ladinischen Verwaltungs-, Bildungs- und Kulturbereichs unter Beweis gestellt“, unterstreicht Ressortdirektor André Comploi.<BR \/><BR \/>Auch der Direktor der Abteilung Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung Mathias Stuflesser und der Direktor der Landesdirektion Ladinische Kindergärten und Schulen Heinrich Videsott begrüßen die Wiederbestätigung der drei Führungskräfte als Anerkennung ihrer Kompetenzen, ihres Engagements und der im Laufe der vergangenen Amtszeit erzielten Ergebnisse.<BR \/><BR \/>Zudem wurde Katharina Moling in ihrer Funktion als Direktorin des Museum Ladin Ciastel de Tor bestätigt. Landesrat Daniel Alfreider und Ressortdirektor André Comploi gratulieren auch ihr und wünschen alles Gute für eine erfolgreiche Fortsetzung der Arbeit im Zeichen der Aufwertung und Förderung der ladinischen Kultur und Identität.